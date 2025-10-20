आइए माता जी लिफ्ट दे दें... जींद में बुर्जुग महिला को कार में बैठाकर लूटे सोने के दो कंगन
जींद में एक बुजुर्ग महिला को सत्संग जाने के लिए लिफ्ट देने के बहाने कार सवारों ने सोने के कंगन चुरा लिए। महिला को कैथल रोड पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़िता तेलियान मोहल्ला की निवासी है और रुपया चौक पर सत्संग भवन जाने के लिए खड़ी थी।
जागरण संवाददाता, जींद। रुपया चौक पर रविवार को एक बुजुर्ग महिला को सत्संग भवन जाने के लिए लिफ्ट देने के बहाने कार सवारों ने उसके सोने के दो कंगन चुरा लिए। घटना के बाद आरोपी कार सवार महिला को कैथल रोड पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
72 वर्षीय सुदेश, जो तेलियान मोहल्ला की निवासी हैं, रविवार सुबह 9 बजे रुपया चौक पर राधा स्वामी सत्संग भवन जाने के लिए खड़ी थीं। इसी दौरान एक कार रुकी, जिसमें चालक के साथ दो महिलाएं थीं। उन्होंने सुदेश को सत्संग भवन जाने का आश्वासन देकर कार में बैठा लिया। कार कैथल रोड की ओर बढ़ी, जहां राजा वाली सड़क पार करते ही एक महिला ने उल्टी होने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई।
जैसे ही गाड़ी रुकी महिला ने सुदेश को गोद में गिरा दिया और उनके हाथों से सोने के कंगन निकाल लिए। इसके बाद आरोपी महिला को वहीं छोड़कर भाग गए। जब सुदेश ने अपने कंगन गायब पाए, तो उन्होंने राहगीरों की मदद से अपने स्वजनों और पुलिस को सूचना दी। शहर थाना के जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपियों का कोई पता नहीं चला।
