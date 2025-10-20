आइए माता जी लिफ्ट दे दें... जींद में बुर्जुग महिला को कार में बैठाकर लूटे सोने के दो कंगन

जागरण संवाददाता, जींद। रुपया चौक पर रविवार को एक बुजुर्ग महिला को सत्संग भवन जाने के लिए लिफ्ट देने के बहाने कार सवारों ने उसके सोने के दो कंगन चुरा लिए। घटना के बाद आरोपी कार सवार महिला को कैथल रोड पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

72 वर्षीय सुदेश, जो तेलियान मोहल्ला की निवासी हैं, रविवार सुबह 9 बजे रुपया चौक पर राधा स्वामी सत्संग भवन जाने के लिए खड़ी थीं। इसी दौरान एक कार रुकी, जिसमें चालक के साथ दो महिलाएं थीं। उन्होंने सुदेश को सत्संग भवन जाने का आश्वासन देकर कार में बैठा लिया। कार कैथल रोड की ओर बढ़ी, जहां राजा वाली सड़क पार करते ही एक महिला ने उल्टी होने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई।