जींद में रोहतक रोड पर घी बनाने के गोदाम पर छापा, मिलावटी घी जब्त; खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जींद। रोहतक रोड पर शनिवार रात को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक गोदाम पर दबिश दी थी। यहां पर घी बनाया जा रहा था। रात को तो गोदाम को सील कर दिया। रविवार दोपहर का पुलिस टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच शुरू की। इस गोदाम में 40.5 लीटर क्वालिटी प्रीमियम घी तथा 225 लीटर वनस्पति घी बरामद हुआ।

विभाग की टीम ने दोनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। इसके अलावा गोदाम को सील कर दिया गया। गोदाम मालिक कृष्ण कुमार ने कहा कि वह यहां पर हवन-सामग्री के लिए घी बना रहा है। यह घी खाने के लिए नहीं है, उसने अपने पैकिंग वाले डिब्बे पर इस बारे में लिखा हुआ है। वहीं शहर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने कहा कि इस मामले में एफआइआर दर्ज की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि रोहतक रोड पर एक गोदाम में घी बनाया जा रह है। यह मिलावटी घी हो सकता है। शनिवार शाम को सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम को सील कर दिया। रविवार दोपहर को शहर थाना पुलिस को लेकर टीम गोदाम पर पहुंची और जांच शुरू की। यहां पर केशव ट्रेडिंग के नाम से एक फर्म चलाई जा रही थी। इसमें घी बनाने का सारा सामान मौजूद थे।

यहां गोदाम चला रहे कृष्ण ने कहा कि वह खाने के लिए घी नहीं बनाता है ब्लकि हवन-सामग्री के लिए घी बनाता है। इसने अपने डिब्बे पर बाकायदा लिखा है कि यह घी केवल हवन-सामग्री के लिए है। इसके बाद टीम ने इसके दस्तावेज मांगे। गोदाम संचालक सही दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद टीम ने फैक्ट्री गोदाम से प्रीमियम क्वालिटी घी तथा वनस्पति घी के दो सैंपल भरे। उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। गोदाम से 40 लीटर 500 मिलीटर तैयार प्रीमियम क्वलिटी घी तथा 225 लीटर वनस्पति घी मिला है।