हरियाणा: शादी में गया था परिवार, घर पहुंचे तो आंखों पर नहीं हुआ यकीन; पूरे मकान में सिर्फ राख ही राख

संवाद सूत्र, जुलाना। खरेंटी गांव में मकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जल गया। इस दौरान परिवार शादी समारोह में गया था। खरेंटी गांव निवासी सुनील ने बताया कि रविवार रात को करीब साढ़े 10 बजे उसके मकान में आग लग गई। सूचना पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुनील ने बताया कि उसके घर में रखा फ्रिज, एलईडी, पानी की मोटर, कुलर, चार पंखे, पांच चारपाई, 10 क्विंटल गेहूं और घर की सारी छत जल गई। सुनील ने बताया कि घर में आग लगने से उनके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा है। स्वजन की मांग है कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए।