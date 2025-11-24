हरियाणा: शादी में गया था परिवार, घर पहुंचे तो आंखों पर नहीं हुआ यकीन; पूरे मकान में सिर्फ राख ही राख
जुलाना के खरेंटी गांव में सुनील के घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। परिवार शादी में गया था। आग में घर का सारा सामान जल गया, जिससे परिवार बेघर हो गया है। आग बुझाते समय एक युवक को करंट भी लगा। पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है।
संवाद सूत्र, जुलाना। खरेंटी गांव में मकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जल गया। इस दौरान परिवार शादी समारोह में गया था। खरेंटी गांव निवासी सुनील ने बताया कि रविवार रात को करीब साढ़े 10 बजे उसके मकान में आग लग गई। सूचना पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
सुनील ने बताया कि उसके घर में रखा फ्रिज, एलईडी, पानी की मोटर, कुलर, चार पंखे, पांच चारपाई, 10 क्विंटल गेहूं और घर की सारी छत जल गई। सुनील ने बताया कि घर में आग लगने से उनके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा है। स्वजन की मांग है कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए।
चचेरी बहन की शादी में गए थे, एक को लगा करंट
सुनील अपने परिवार के साथ जींद में अपने चाचा की लड़की की शादी में गया हुआ था। रात को करीब 12 बजे उसके पास पड़ोस से फोन आया कि उनके घर में आग लग गई है। जब तक वह घर पहुंचे तो पड़ोस के लोगों ने आग को बुझा दिया था। आग बुझाते समय पड़ोस के युवक को करंट लग गया तो बिजली बोर्ड में फोन किया तो उन्होंने लाइन नहीं काटी। फिर आसपास के लोगों ने तार को काट दिया और ताला तोड़कर आग बुझाई।
