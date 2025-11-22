'प्रदेश के सीएम नायाब नहीं, गायब साबित हुए हैं', दुष्यंत चौटाला का मुख्यमंत्री पर तंज

संवाद सूत्र, जींद। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रत्येक मामले में नायाब नहीं, गायब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। मौजूदा सरकार ने हमेशा ही झूठ बोलने का काम किया है। चाहे किसानों की धान खरीद की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो।

वह शुक्रवार को जजपा के आठवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सात दिसंबर की जुलाना रैली का गांव सच्चाखेड़ा में निमंत्रण दे रहे थे। उन्होंने गांव सच्चाखेड़ा, लोन, धमतान साहिब, सुरजाखेड़ा, ढाकल में रैली के लिए निमंत्रण दिया। दुष्यंत चौटाला ने गांव गुरुसर में जवान विक्रम का निधन होने पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।