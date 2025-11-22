'प्रदेश के सीएम नायाब नहीं, गायब साबित हुए हैं', दुष्यंत चौटाला का मुख्यमंत्री पर तंज
जींद में, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री पर 'गायब' रहने का आरोप लगाया और सरकार को झूठा बताया। उन्होंने किसानों की धान खरीद और बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। चौटाला ने जजपा की 7 दिसंबर की जुलाना रैली के लिए सच्चाखेड़ा गांव में निमंत्रण दिया और जवान विक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित की।
संवाद सूत्र, जींद। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रत्येक मामले में नायाब नहीं, गायब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। मौजूदा सरकार ने हमेशा ही झूठ बोलने का काम किया है। चाहे किसानों की धान खरीद की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात हो।
वह शुक्रवार को जजपा के आठवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सात दिसंबर की जुलाना रैली का गांव सच्चाखेड़ा में निमंत्रण दे रहे थे। उन्होंने गांव सच्चाखेड़ा, लोन, धमतान साहिब, सुरजाखेड़ा, ढाकल में रैली के लिए निमंत्रण दिया। दुष्यंत चौटाला ने गांव गुरुसर में जवान विक्रम का निधन होने पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष जोरा सिंह डूमरखां, रमेश खटक, बिट्टू नैन, ईश्वर खरल, तारा चहल, शमशेर बदोवाल, सुरेंद्र बेलरखां, अमर नैन, दीपक देशवाल, बलवान दनौदा, सीमा बद्दोवाल, वेद फौजी, अवतार गुरथली, संदीप नैहरा व सुभाष चोपड़ा मौजूद रहे।
