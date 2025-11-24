Language
    Jind News: डीजे गाड़ी पलटने से युवक की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

    By Satish Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:58 PM (IST)

    जींद के गांव जामनी के पास एक दुखद घटना में, डीजे वाली गाड़ी पलटने से एक युवक की जान चली गई। मृतक के पिता की शिकायत पर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक अजय, मनोज नामक एक व्यक्ति के साथ डीजे गाड़ी में सवार था, तभी यह दुर्घटना हुई।

    Jind News: डीजे गाड़ी पलटने से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। गांव जामनी के पास डीजे वाली गाड़ी पलटने से युवक की मौत हो गई। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गांव जामनी निवासी तेजभान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव का ही मनोज डीजे वाली गाड़ी चलाता है। मनोज उसके 22 वर्षीय बेटे अजय को अपने साथ डीजे वाली गाड़ी पर ले गया। 22 नवंबर रात को गांव के पास लापरवाही से गाड़ी चलाए जाने के कारण वह पलट गई।

    इसमें बेटा अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान अजय की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।

    जांच अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। फिलहाल आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।