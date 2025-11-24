Jind News: डीजे गाड़ी पलटने से युवक की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, जींद। गांव जामनी के पास डीजे वाली गाड़ी पलटने से युवक की मौत हो गई। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव जामनी निवासी तेजभान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव का ही मनोज डीजे वाली गाड़ी चलाता है। मनोज उसके 22 वर्षीय बेटे अजय को अपने साथ डीजे वाली गाड़ी पर ले गया। 22 नवंबर रात को गांव के पास लापरवाही से गाड़ी चलाए जाने के कारण वह पलट गई।