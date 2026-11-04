एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर भी कीर्ति को नहीं मिले तीन करोड़ रुपये, CM सैनी तक पहुंची शिकायत; अफसरों के छूटे पसीने

जागरण संवाददाता, जींद। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कीर्ति शर्मा विजेता की जगह प्रतिभागी दिखाए जाने की वजह से हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने वाले सम्मान से वंचित रह गईं।

गोल्ड मेडल जीतने वालों को प्रदेश सरकार ने तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसमें कीर्ति शर्मा का नाम नहीं आया। कीर्ति ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर सम्मान दिलाने का अनुरोध किया है। वहीं, मंत्री अरविंद शर्मा के भी संज्ञान में मामला लाया गया है।

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो इस बड़ी चूक से खेल विभाग के अधिकारियों में भी डर का माहौल है। कीर्ति का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह कह रही हैं कि एशियन गेम्स में मैंने तीरंदाजी में टीम में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन जो 30 अक्टूबर को भिवानी में सम्मान समारोह हुआ था, उसमें मुझे शामिल नहीं किया गया। मेरी प्रोफाइल में सिर्फ प्रतिभागी लिखा हुआ है।

हालांकि, जिला खेल अधिकारी कार्यालय जींद में सारे सर्टिफिकेट, फोटो व अन्य दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन उसका वहां सम्मान नहीं हुआ। मैं वहां पहुंची, लेकिन न मेरे गोल्ड मेडल जीतने पर मुझे कोई धन राशि और न ही नौकरी का कोई ऑफर मिला।

मैंने यह सारी बातें मंत्री अरविंद शर्मा को बताई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, इसमें जो गलती हुई है, उसे वह सुधरवाएंगे। मंत्री ने मुख्यमंत्री से भी बात की है, वे मेरा सम्मान करवाएंगे और जो जॉब पॉलिसी में है, वह मुझे नौकरी दिवालाएंगे।

विभागीय अधिकारी बता रहे क्लेरिकल गलती भिवानी में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में एशियन और पैरा एशियन गेम्स के 132 खिलाड़ियों को करीब 189.38 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के चेक दिए गए थे। कीर्ति को प्रतिभागी दिखाया गया, जिससे उन्हें तीन करोड़ की जगह केवल साढ़े सात लाख रुपये ही मिलेंगे।

विभागीय अधिकारी क्लेरिकल गलती बताकर एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डॉ. अरविंद शर्मा ने कीर्ति को जल्द सम्मान दिलाने और चूक करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया था।

पिता बोले- एक सप्ताह पहले जमा करवा दिए थे दस्तावेज कीर्ति के पिता विजय शर्मा ने कहा कि कीर्ति और नीरू ढांडा के दस्तावेज एक ही दिन जमा करवाए गए थे। विभाग ने जो खेल मंत्रालय सत्यापित दस्तावेज मांगे थे, वे सम्मान समारोह से एक सप्ताह पहले ही जमा करा दिए थे।