दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हरियाणा की हवा, हिसार में 638 पहुंचा AQI; रोजाना 12 से ज्यादा सिगरेट पीने जितना खतरनाक

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है। दीपावली को चार दिन बचे है। उससे पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 638 तक पहुंच गया है। हालात यह है कि सांस लेना मुश्किल है। आंखों में जलन हो रही है।

सोमवार को हिसार शहर में दोपहर तक यह हालात बने रहे। खुले आसमान के नीचे भी लोगों को स्वच्छ हवा नसीब नहीं हो रही। प्रदूषण के इस स्तर ने शहर को स्मॉग की चादर में लपेट दिया। सुबह की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी और चार बजे से एक्यूआइ में तेजी से उछाल दर्ज किया गया।

दोपहर तक हालात ऐसे रहे कि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हुई। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक रही। सुबह चार बजे 554 AQI मौसम में परिवर्तन के कारण हवा खराब श्रेणी में चल रही है। सोमवार को लोग सुबह उठे तो आसमान स्मॉग की चादर में लिपटा था। सुबह चार बजे से ही स्मॉग काफी ज्यादा था। चार बजे 554 एक्यूआइ का आंकड़ा दर्ज किया गया। उसके बाद धीरे-धीरे हवा खराब होती गई और सुबह 10 बजे आंकड़ा 638 तक पहुंच गया। उसके बाद सूरज निकला तो स्मॉग छंटना शुरू हुआ। स्मॉग ज्यादा होने से लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। बुजुर्ग इसके ज्यादा परेशान दिखे। वहीं सोमवार को 24 घंटे का एक्यूआइ 259 दर्ज किया गया। यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, एचएसपीसीबी ने सील की दस निर्माण साइटें बिना पीये 12 सिगरेट का धुआं ले रहे शरीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्मॉग से शरीर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जितना स्मॉग सोमवार को था उसने रिकॉर्ड तोड़े हुए है। स्मॉग का आंकड़ा स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है वह इस धुआं को भी अंदर ले रहा है।