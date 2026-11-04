गुरुग्राम में प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, एचएसपीसीबी ने सील की दस निर्माण साइटें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने कार्रवाई तेज कर दी है।

बोर्ड की टीम ने गुरुग्राम में ग्रेप-2 के नियमों का उल्लंघन मिलने पर दस निर्माण साइटों को सील कर दिया है। इन साइटों पर धूल नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। निर्माण स्थलों पर न तो सीसीटीवी कैमरे और सेंसर लगाए गए थे और न ही एंटी स्माग गन, स्प्रिंकलर और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं मिलीं।

अब लगेगा जुर्माना भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब संबंधित निर्माणकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी करेगा। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करना अनिवार्य है। इसके तहत निर्माण स्थल को बैरिकेडिंग से ढकना, पानी का नियमित छिड़काव करना, एंटी स्माग गन और स्प्रिंकलर लगाना जरूरी है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों और धूल नियंत्रण के उपायों की निगरानी के लिए कैमरे और सेंसर भी लगाए जाने हैं।