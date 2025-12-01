जींद में ठगी का मामला, फोन हैक कर खाते से उड़ाए लाखों रुपये
जींद में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के फोन को हैक कर उसके खाते से 3 लाख 38 हजार 500 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने व्हाट्सएप पर आए एक लिंक पर क्लिक किया था, जिसके बाद यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को कोई ओटीपी या लेनदेन का संदेश भी नहीं मिला था।
जागरण संवाददाता, जींद। साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के फोन को हैक कर उसके खाते से तीन लाख 38 हजार 500 रुपये निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव ईगराह निवासी मनबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके वाट्सएप पर एक लिंक आया हुआ था। उसने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद बाद उसके खाते से तीन लाख 38 हजार 500 रुपये निकल गए। राशि गायब होने का उस समय पता चला, जब उसने अपने बैंक खाते को संभाला।
हैरानी इस बात की थी कि न तो उसके पास कोई ओटीपी नंबर आया और न ही उसे राशि ट्रांसफर होने का कोई संदेश आया। इस राशि को 18 से 29 अक्टूबर तक दूसरे खातों में ट्रांसफर किया था। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।