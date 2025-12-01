जींद में ठगी का मामला, फोन हैक कर खाते से उड़ाए लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, जींद। साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के फोन को हैक कर उसके खाते से तीन लाख 38 हजार 500 रुपये निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव ईगराह निवासी मनबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके वाट्सएप पर एक लिंक आया हुआ था। उसने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद बाद उसके खाते से तीन लाख 38 हजार 500 रुपये निकल गए। राशि गायब होने का उस समय पता चला, जब उसने अपने बैंक खाते को संभाला।