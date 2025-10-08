Language
    दीवाली से पहले बीमारी परोसने की तैयारी! क्राइम ब्रांस ने बरामद किया 2000 लीटर नकली घी; दिल्ली में होती थी सप्लाई

    By Dharmbir Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी में नकली घी जब्ती मामले में जींद के मुकेश गोयल का नाम सामने आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राकेश गर्ग को गिरफ्तार किया जिसने बताया कि जींद में मुकेश गोयल नकली घी तैयार करता था। नकली घी कई नामी ब्रांडों के नाम से पैक किया गया था। दिल्ली पुलिस मुकेश गोयल को पकड़ने के लिए जींद आ सकती है।

    जींद में नकली घी तैयार कर दिल्ली किया जा रहा था सप्लाई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जींद। दिल्ली में रोहिणी के बुध विहार में रविवार को पकड़े गए दो हजार से ज्यादा किलोग्राम घी के मामले में जींद के मुकेश गोयल नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुध विहार में एक गोदाम पर छापा मारकर नकली घी जब्त किया है।

    यह नकली घी कई नामी कंपनियों के ब्रांड के नाम से पैक किया गया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आरोपित राकेश गर्ग को गिरफ्तार किया था। जिससे पूछताछ में पता चला कि यह नकली घी जींद में मुकेश गोयल द्वारा तैयार किया जा रहा था। राकेश गर्ग उसे आर्डर देकर मिलावटी घी तैयार करवा कर दिल्ली- एनसीआर की दुकानों में सप्लाइ करता था।

    बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुकेश गोयल को पकड़ने के लिए जींद में एक टीम भेजी है। ताकि नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर इससे जुड़े बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि जींद में दिल्ली से पुलिस के आने की स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं है। ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में जींद पुलिस से संपर्क किया गया है।

    दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ रविवार को रोहिणी के बुध विहार रविवार को छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। इसमें मिल्क फूड के 21 कार्टन में 396 नकली पैकेट, मधुसूदन घी के 15-15 किलोग्राम के 14 टिन, अमूल घी के 9 कार्टन में 452 ग्राम वाले 270 पैकेट, मदर डेरी के 902 ग्राम वाले 40 कार्टन में 600 पैकेट और पतंजलि के 10 कार्टन में 905 ग्राम के 150 पैकेट शामिल थे। इसके अलावा, आनंदा के 810 ग्राम वाले 165 पैकेट भी जब्त किए गए थे।

    जींद में नकली घी के आ चुके पहले भी कई मामले

    पिछले साल दिसंबर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अमरहेड़ी रोड स्थित एक फैक्ट्री और गोदाम पर छापा मारा था। इस दौरान टीम ने 1925 लीटर विभिन्न ब्रांडों की पैकिंग में संदिग्ध देसी घी, 1405 लीटर आयल और उपकरणों को बरामद किया गया।

    फैक्ट्री और गोदाम को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया था। फैक्ट्री में 113 टीन वनस्पति और 11 टीन सोयाबीन के साथ तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी पाए गए। वहीं सितंबर 2023 में खाद्य सुरक्षा विभाग व सीआइए स्टाफ की टीम ने देशखेड़ा में एक घर पर छापेमारी कर फैक्ट्री संचालक अमित को नकली घी तैयार करते गिरफ्तार किया था।

    ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में इस नकली घी को भरकर बाजार में सप्लाई किया जाना था। फैक्ट्री से 456 लीटर तैयार नकली घी बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग व पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपित अमित ने तीन बड़े टबों में खुला घी भर रखा था।

    यह वनस्पति घी रिफाइंड में एसेंस डालकर तैयार किया गया था। पुलिस को मौके से पतंजलि गाय का घी 45 लीटर, वेर्का देसी घी 14 लीटर, अमूल घी के 55 लीटर, मिल्क फूड देसी घी 27 लीटर, मधुसुदन देशी घी 180 लीटर , वीटा देसी घी 135 लीटर व नौ टीन बरामद हुए।

    इन सभी ब्रांडों के पैकेट में घी को पैक किया हुआ था। यहां से बेस्ट च्वाइस रिफाइंड आयल के चार टीन, अवसर वनस्पति 12 टीन व एसेंस की बोतल बरामद हुई हैं, इस सामग्री को नकली घी तैयार करने के लिए रखा गया था।

    दिल्ली पुलिस संपर्क करती है, तो किया जाएगा सहयोग: एसपी

    एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि दिल्ली में पकड़े गए नकली घी के मामले में जींद के मुकेश नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कोई संपर्क नहीं किया है।

    अगर उनकी तरफ से संपर्क किया जाता है, तो जींद पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग करेगी। इससे पहले भी जिले में नकली व मिलावटी घी के मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने कार्रवाई की हैं।