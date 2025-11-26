Language
    मासूम शर्मा के बाद अब चार गायकों पर गिरी गाज, अश्लील गानों लेकर किया चिह्नित

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    जींद पुलिस अश्लील और गन कल्चर वाले गानों के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पुलिस ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को बुलाकर बात की और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय चार लोगों को चिह्नित किया है। डीजे संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि ऐसे गाने बजाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गन कल्चर वाले गाने युवाओं को अपराध की ओर ले जाते हैं, इसलिए इन पर रोक लगाना आवश्यक है।

    सिंगर मासूम शर्मा फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। पुलिस महानिदेशक की ओर से अश्लील गाने और गन कल्चर से संबंधित गाना गाने वाले गायकों पर कार्रवाई के निर्देश देने के बाद जींद पुलिस हरकत में आ गई है।

    जींद में एक हरियाणवी गायक जो काफी प्रचलित हैं, उसको बुलाकर पुलिस ने बातचीत की है। इसके अलावा चार लोगों को चिह्नित किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधि में सक्रिय रहे हैं।

    वहीं, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने डीजे संचालकों को संकेत दिए हैं कि अगर उन्होंने अश्लील, गैंग या गन कल्चर गाना बजाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने जागरण से बातचीत में बताया कि पुलिस महानिदेशक के इस बारे में सख्त निर्देश हैं।

    गन कल्चर व गैंग से संबंधित गानों से युवा भ्रमित हो जाते हैं। इससे वह अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार के गानों पर रोक लगाई है। इसके अलावा अश्लील गाने भी हरियाणवी सभ्यता व संस्कृति को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार के गानों को इंटरनेट मीडिया से हटवाया जा रहा है।