मासूम शर्मा के बाद अब चार गायकों पर गिरी गाज, अश्लील गानों लेकर किया चिह्नित

जागरण संवाददाता, जींद। पुलिस महानिदेशक की ओर से अश्लील गाने और गन कल्चर से संबंधित गाना गाने वाले गायकों पर कार्रवाई के निर्देश देने के बाद जींद पुलिस हरकत में आ गई है।

जींद में एक हरियाणवी गायक जो काफी प्रचलित हैं, उसको बुलाकर पुलिस ने बातचीत की है। इसके अलावा चार लोगों को चिह्नित किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधि में सक्रिय रहे हैं।

वहीं, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने डीजे संचालकों को संकेत दिए हैं कि अगर उन्होंने अश्लील, गैंग या गन कल्चर गाना बजाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने जागरण से बातचीत में बताया कि पुलिस महानिदेशक के इस बारे में सख्त निर्देश हैं।