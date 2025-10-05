'अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी', मोहन लाल बडौली ने बता दिया क्यों
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कांग्रेस को बीज न जमने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस का पनपना असंभव है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के नेता और प्रदेशाध्यक्ष के चयन पर बधाई दी लेकिन साथ ही आंतरिक कलह की बात कही।
जागरण संवाददाता, जींद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस को 'बीज न जमने वाली' पार्टी करार दिया। कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार तीन बार बन चुकी है, वहां कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस का पनपना असंभव है। वह अर्बन एस्टेट में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस की ओर से विधायक दल (सीएलपी) नेता और प्रदेशाध्यक्ष के चयन पर बधाई दी, साथ ही टिप्पणी की कि यह फैसला बहुत संघर्ष के बाद लिया है।
जनता जागरूक है और कांग्रेस में अभी भी आंतरिक कलह जारी है। उन्होंने कुमारी सैलजा के नाम पर चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि सैलजा अकेली नहीं हैं और भी कई नेता हैं। उन्होंने अशोक तंवर और उदयभान के संदर्भ में कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल उठाए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस में परिवारवाद और आंतरिक कलह को उजागर करते हुए कहा कि यह जनता को स्पष्ट दिख रहा है। उन्होंने जयप्रकाश के बयान का हवाला देते हुए राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी सवाल उठाया। बडौली ने कहा कि भाजपा ने उचाना सीट जीती है, जो जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है।
