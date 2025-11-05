'वोट-चोर, गद्दी छोड़' अभियान के तहत जींद में कांग्रेस का कैंडल मार्च,  BJP और EC पर लगाया मिलीभगत का आरोप

जागरण संवाददाता, जींद। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बुधवार शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हाल से रानी तालाब तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैंडल मार्च से पहले टाउन हाल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर ने कहा कि हरियाणा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में काफी सीट कांग्रेस कुछ वोटों के अंतर से हारी है। यह भाजपा की योजना का हिस्सा था। माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, जबकि परिणाम भाजपा के पक्ष में आए। अब भाजपा का यह खेल भी देश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। इसे देश के मतदाता कभी भी भाजपा को माफ नहीं करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि भाजपा तथा चुनाव आयोग के बीच की वोटों को लेकर मिलीभगत लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हथकंडे तो पहले ही अपनाती रही है। व्यापारी, आमजन, मजदूर, किसान का शोषण भाजपा करती आ रही है। ओच्छे हथकंडे अपना कर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है।

चंद पूंजीपतियों की झोली भाजपा सरकार भरती रही है। अब वोट चोरी ने लोकतंत्र प्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि भाजपा चुनाव आयोग के बीच वोटों को लेकर मिलीभगत है।