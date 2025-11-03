Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी के पवित्र बंधन में बंधे ओलंपियन अमित पंघाल व अंशुल श्योकंद, जमकर नाचे दुल्हन व दुल्हे के परिजन

    By Bijender Malik Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद जींद में विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह समारोह कृष्णा होटल में आयोजित किया गया, जहाँ दोनों परिवारों ने खुशी मनाई। अमित बारात लेकर जींद पहुंचे और हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। अंशुल ताइक्वांडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में एमकॉम कर रही हैं। दोनों परिवारों में रोहतक में जान पहचान थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओलंपियन अमित पंघाल ने थामा अंशुल श्योकंद का हाथ, जींद में हुई भव्य शादीौ

    जागरण संवाददाता, जींद। अंतरराष्ट्रीय बाक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद रविवार को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों की देर रात जींद के कृष्णा होटल में शादी हुई। अमित पंघाल रात को नौ बजे बरात लेकर जींद पहुंचे। यहां दोनों ने रस्में निभाई और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। दोनों के परिवारों ने नाच-गाकर जमकर आनंद उठाया। दोनों की 2 अप्रैल को जींद में ही सगाई हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव मायना निवासी अंतरराष्ट्रीय बाक्सर एवं ओलिंपियन अमित पंघाल रविवार को जींद बरात लेकर पहुंचे। उनकी शादी उचाना के पालवां गांव निवासी अंशुल के साथ हुई। रविवार रात को बारात जींद के सेक्टर नौ स्थित श्रीकृष्णा होटल में पहुंची। अंशुल का परिवार फिलहाल जींद शहर में विजय कालोनी में रहता है। अंशुल ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है। अंशुल ने रोहतक यूनिवर्सिटी से बीकाम की है और फिलहाल सांपला से एमकाम कर रही हैं।

    अंशुल के पिता कुलदीप श्योकंद ने बताया कि शादी पूरी तरह से ग्रामीण रीति- रिवाज के अनुसार हुई है। उनकी तरफ से किसी बड़े वीआइपी को तो शादी के लिए न्योता नहीं दिया गया है। अपने गांव पालवां, आसपास के गांवों, शहर में जानकारों व रिश्तेदारों को न्योता दिया था। अंशुल की मां सीमा नर्सिंग आफिसर हैं, जोकि जींद नागरिक अस्पताल में कार्यरत हैं। पहले उनकी ड्यूटी रोहतक पीजीआई में थी। उस समय उनका परिवार रोहतक ही रहता था।

    अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव के रहने वाले हैं। रोहतक रहने के दौरान अंशुल के परिवार और अमित पंघाल के परिवार की आपस में जान पहचान हुई थी।
    अमित पंघाल के पिता विजेंद्र की रोहतक में ही अंशुल श्योकंद के पिता कुलदीप के साथ जान-पहचान हुई थी। अंशुल श्योकंद स्कूल में ही ताइक्वांडो खेलती थी। अंशुल ने 10वीं व 12वीं कक्षा रोहतक से की है। 12वीं के बाद अंशुल ने खेल छोड़ दिया था।

    शादी के पवित्र बंधन में बंधे ओलंपियन अमित पंघाल व अंशुल श्योकंद
    -जींद के कृष्णा होटल में हुई शादी, जमकर नाचे दुल्हन व दुल्हे के परिवार के लोग

    जागरण संवाददाता, जींद : अंतरराष्ट्रीय बाक्सर अमित पंघाल और अंशुल श्योकंद रविवार को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों की देर रात जींद के कृष्णा होटल में शादी हुई। अमित पंघाल रात को नौ बजे बरात लेकर जींद पहुंचे। यहां दोनों ने रस्में निभाई और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। दोनों के परिवारों ने नाच-गाकर जमकर आनंद उठाया। दोनों की 2 अप्रैल को जींद में ही सगाई हुई थी।
    गांव मायना निवासी अंतरराष्ट्रीय बाक्सर एवं ओलिंपियन अमित पंघाल रविवार को जींद बरात लेकर पहुंचे। उनकी शादी उचाना के पालवां गांव निवासी अंशुल के साथ हुई। रविवार रात को बारात जींद के सेक्टर नौ स्थित श्रीकृष्णा होटल में पहुंची। अंशुल का परिवार फिलहाल जींद शहर में विजय कालोनी में रहता है। अंशुल ताइक्वांडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है। अंशुल ने रोहतक यूनिवर्सिटी से बीकाम की है और फिलहाल सांपला से एमकाम कर रही हैं। अंशुल के पिता कुलदीप श्योकंद ने बताया कि शादी पूरी तरह से ग्रामीण रीति- रिवाज के अनुसार हुई है। उनकी तरफ से किसी बड़े वीआइपी को तो शादी के लिए न्योता नहीं दिया गया है। अपने गांव पालवां, आसपास के गांवों, शहर में जानकारों व रिश्तेदारों को न्योता दिया था। अंशुल की मां सीमा नर्सिंग आफिसर हैं, जोकि जींद नागरिक अस्पताल में कार्यरत हैं। पहले उनकी ड्यूटी रोहतक पीजीआइ में थी। उस समय उनका परिवार रोहतक ही रहता था। अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव के रहने वाले हैं। रोहतक रहने के दौरान अंशुल के परिवार और अमित पंघाल के परिवार की आपस में जान पहचान हुई थी।
    अमित पंघाल के पिता विजेंद्र की रोहतक में ही अंशुल श्योकंद के पिता कुलदीप के साथ जान-पहचान हुई थी। अंशुल श्योकंद स्कूल में ही ताइक्वांडो खेलती थी। अंशुल ने 10वीं व 12वीं कक्षा रोहतक से की है। 12वीं के बाद अंशुल ने खेल छोड़ दिया था।