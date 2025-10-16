Language
    'अब कुछ बाकी नहीं रहा...', ASI संदीप लाठर की लाश देख फफक पड़ी मां, जिसने भी रोते देखा रोक नहीं पाया आंसू

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:15 AM (IST)

    ASI संदीप राठर की दुखद मौत के बाद उनकी मां का विलाप देखकर हर कोई भावुक हो गया। जैसे ही संदीप का पार्थिव शरीर पहुंचा, उनकी मां फूट-फूट कर रोने लगीं, जिनका दर्द देखकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    विलाप करते हुए एएसआई संदीप राठर की मां इंद्रावति (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद परिजनों और खाप प्रतिनिधियों की ओर से मांगों को लेकर रोष बना हुआ है।

    बुधवार शाम को संदीप की 75 वर्षीय मां इंद्रावति जुलाना स्थित पैतृक घर पहुंचीं। गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरा दुख लिए इंद्रावति बार-बार यही कहती रहीं – “बेटे की लाश देख ली, अब कुछ बाकी नहीं रहा।” मां को रोता देख आसपास के लोगों की आंखों में आंसू छलक आए।

    इंद्रावति ने बताया कि संदीप मात्र 22 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। तब भी दिवाली नजदीक थी। संदीप ने घर की जिम्मेदारी संभाली, पढ़ाई पूरी की और नौकरी में आया। वह हमेशा सेवा भावना से प्रेरित रहता था। कोई बीमार होता, तो उसे दवा दिलाने जाता; कभी रक्तदान करता, तो कभी पौधरोपण के लिए जुटा रहता। मां ने बेटे के लिए इंसाफ और बलिदान का दर्जा देने की मांग की है।

    खाप ने कहा- मांगें पूरी होने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार: लाठर खाप के प्रधान बसाऊ लाठर व मंजीत लाठर ने कहा कि जुलाना से एक हजार से अधिक लोग रोहतक पहुंचे हुए हैं। आम सहमति है कि जब तक संदीप को बलिदानी का दर्जा, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

    नजर रखे हुए हैं जवान

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रोहतक में संदीप के मकान के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात हैं। वे आने-जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं और स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है।

    माजरा खाप ने कहा -यह व्यवस्था के खिलाफ आवाज है

    माजरा खाप पंचायत के प्रधान गुरविंद्र संधू ने कहा कि यह लड़ाई विभाग के भीतर की है, समाज के बीच नहीं। इसे सामाजिक टकराव में नहीं बदलना चाहिए। समाज को संयम बरतना होगा और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करनी होगी। एसपी की अपील- अफवाहों से बचें, संयम बरतें पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि स्थिति को संभालने में सभी का सहयोग जरूरी है। इंटरनेट मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट न डाली जाए जिससे तनाव बढ़े। कानून अपना काम कर रहा है और जींद के लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है।

     

     

    कंडेला खाप प्रधान बोले- जरूरत भाईचारे की है कंडेला खाप प्रधान ओमप्रकाश कंडेला ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और न्यायिक जांच की आवश्यकता है। वर्तमान समय में प्रदेश को भाईचारे की सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि समाज एकजुट रहेगा तो निष्पक्ष जांच की दिशा में दबाव बन सकेगा।

     

     