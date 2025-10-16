Language
    पैतृक गांव जुलाना में हुआ ASI संदीप लाठर का अंतिम संस्कार, बेटे ने मुखाग्नि देकर कहा- 'हमें पापा पर गर्व'

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जुलाना में हुआ। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। कई नेताओं ने उनके घर पर शोक व्यक्त किया। संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप लाठर को सम्मानित किया था।

    Hero Image

    ASI संदीप लाठर का उनके पैतृक गांव जुलाना में अंतिम संस्कार किया गया (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, जींद। ASI संदीप लाठर का उनके पैतृक गांव जुलाना में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है। इसके साथ ही संदीप लाठर की बेटी ने सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की लड़ाई में साथ देने को कहा।

    ASI संदीप लाठर के घर आज कई नेताओं का तांता लगा रहा। विधायक विनेश फोगाट से लेकर मंत्री कृष्ण पंवार, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा संदीप लाठर के घर पहुंचे थे।

    संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई थे। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात थे।

    सुसाइड नोट में IPS पूरन कुमार पर गंभीर आरोप

    आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली था। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया था।

     