पैतृक गांव जुलाना में हुआ ASI संदीप लाठर का अंतिम संस्कार, बेटे ने मुखाग्नि देकर कहा- 'हमें पापा पर गर्व'

डिजिटल डेस्क, जींद। ASI संदीप लाठर का उनके पैतृक गांव जुलाना में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है। इसके साथ ही संदीप लाठर की बेटी ने सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की लड़ाई में साथ देने को कहा।

ASI संदीप लाठर के घर आज कई नेताओं का तांता लगा रहा। विधायक विनेश फोगाट से लेकर मंत्री कृष्ण पंवार, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा संदीप लाठर के घर पहुंचे थे। संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई थे। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात थे।