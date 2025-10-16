जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों को बीमारी के बचाव की दी सलाह

संवाद सूत्र, नरवाना : श्री जयराम नेत्र, दंत, प्रसूति एवं सामान्य अस्पताल में चार दिवसीय फ्री जांच कैंप के दूसरे दिन काफी संख्या में मरीज जांच करवाने के लिए पहुंचे। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. मोनिका घनघस ने बताया कि बुधवार को शिविर में एलर्जी के मरीज ज्यादा आए। उन्हें एलर्जी से बचाव के लिए सलाह दी गई।

गले की जांच करवाने आए मरीजों को बताया गया कि वह नमक के पानी के गरारे लगातार करें और जितना ज्यादा हो सके पानी पीएं। श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति के प्रधान कैलाश सिंगला व संयोजक विनोद मंगला ने बताया कि शिविर 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।