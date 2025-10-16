Language
    जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों को बीमारी के बचाव की दी सलाह

    By Joginder Duhan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को एलर्जी से बचाव के तरीकों के बारे में बताया, जिसमें धूल, धुएं और प्रदूषण से दूर रहना शामिल है। मरीजों को अपनी डाइट का ध्यान रखने और एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी गई। एलर्जी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी कही गई।

    जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों को बीमारी के बचाव की दी सलाह (File Photo)

    संवाद सूत्र, नरवाना : श्री जयराम नेत्र, दंत, प्रसूति एवं सामान्य अस्पताल में चार दिवसीय फ्री जांच कैंप के दूसरे दिन काफी संख्या में मरीज जांच करवाने के लिए पहुंचे। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. मोनिका घनघस ने बताया कि बुधवार को शिविर में एलर्जी के मरीज ज्यादा आए। उन्हें एलर्जी से बचाव के लिए सलाह दी गई।

    गले की जांच करवाने आए मरीजों को बताया गया कि वह नमक के पानी के गरारे लगातार करें और जितना ज्यादा हो सके पानी पीएं। श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति के प्रधान कैलाश सिंगला व संयोजक विनोद मंगला ने बताया कि शिविर 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।

    कैंप में जोड़ों का दर्द, बीपी शुगर व अस्थमा का इलाज, त्वचा रोग से संबंधित रोगों की जांच किडनी से संबंधित रोगों की जांच, बालों से संबंधित रोगों की जांच व इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर नरेश जैन, देवीराम गर्ग, पवन मित्तल, जयपाल बंसल, सतीश बंसल, बजरंग बाता, बोबी जिंदल मौजूद रहे।