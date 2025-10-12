जींद के पिल्लूखेड़ा में बन रहा था मिलावटी देसी घी, गोदाम सील; जांच के लिए भेजे गए सैंपल  

जागरण संवाददाता, जींद। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सफीदों में मिले 457 लीटर मिलावटी देसी के बाद पिल्लूखेड़ा में इससे भी ज्यादा 931 लीटर मिलावटी देसी घी मिला है। पिल्लूखेड़ा में चौधरी मिल्क फूड प्रोडक्ट् के नाम से कंपनी चलाई जा रही थी। यहां गोदाम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश दी। इस गोदाम को सील कर दिया गया तथा सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। पिल्लूखेड़ा व सफीदों दोनों जगह से विभाग की टीम ने कुल सात सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई शुक्रवार देर तक चली। पिल्लूखेड़ा में शुक्रवार शाम को चौधरी मिल्क फूड प्रोडक्ट के नाम से पूरी कंपनी चलाई जा रही थी। विभाग को सूचना मिली कि यहां मिलावटी घी बनाया जा रहा है। विभाग की टीम ने यहां दबिश दी। यहां पर घी बनाया जा रहा था। यहां पर डेयरी टच देसी घी बनाया जा रहा था। विभाग की टीम ने पैकेट में पैकिंग किए गए घी तथा खुला में रखा घी मिला। दोनों के सैंपल लेकर इस गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया।

सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अब आगे कार्रवाई होगी। इसके अलावा विभाग की टीम ने पिल्लूखेड़ा से ही दो मिठाइयों की दुकान से खोया बर्फी तथा पेड़ा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। वहीं सफीदों की पुनीत इंटरप्राइजिज से जो 457 लीटर देसी घी मिला, उसके भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए और गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा सफीदों से मिठाई की दुकानों से पनीर के सैंपल लिए गए हैं।

दिल्ली में जब भारी मात्रा में मिलावटी देसी घी पकड़ा गया तो जींद का नाम सामने आया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि यह घी जींद से ही सप्लाई किया जाता है। जींद में भारी मात्रा में मिलावटी घी तैयार करके दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। यह भी सामने आया था कि सफीदों तथा पिल्लूखेड़ा में यह मिलावटी घी बनाया जाता है। इसके बाद ही खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया और पिल्लूखेड़ा व सफीदों से भारी मात्रा में मिलावटी घी पकड़ा गया है।