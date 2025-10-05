Jind News: अपने ही चचेरे भाई पर गोली चलाने का आरोपी व उसकी मां गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जींद। गांव डूमरखां कलां में अपने ही चचेरे भाई पर गोली चलाने के आरोपित मनजीत तथा उसकी मां बीरमती को सदर थाना नरवाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सदर थाना प्रभारी नरवाना वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में संजीव जोकि घायल था, उसे होश आ गया है। उसके बयान के आधार पर मनजीत व उसकी मां बीरमती को गिरफ्तार कर लिया है।

संजीव व मनजीत के परिवार के बीच गली में सफाई को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें मनजीत ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से संजीव पर तीन फायर कर दिए थे। मनजीत की मां ने संजीव पर फायर करने के लिए उकसाया था। हादसे के बाद से ही मनजीत फरार था।