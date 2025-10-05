Jind News: अपने ही चचेरे भाई पर गोली चलाने का आरोपी व उसकी मां गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
जींद के डूमरखां कलां गांव में गली की सफाई को लेकर हुए झगड़े में मंजीत ने अपने चचेरे भाई संजीव पर गोली चला दी। नरवाना पुलिस ने मंजीत और उसकी मां बीरमती को गिरफ्तार कर लिया है। संजीव के होश में आने पर दिए गए बयान के बाद यह गिरफ्तारी हुई। मंजीत ने लाइसेंसी रिवाल्वर से तीन फायर किए थे और उसकी मां ने उसे उकसाया था।
जागरण संवाददाता, जींद। गांव डूमरखां कलां में अपने ही चचेरे भाई पर गोली चलाने के आरोपित मनजीत तथा उसकी मां बीरमती को सदर थाना नरवाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सदर थाना प्रभारी नरवाना वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में संजीव जोकि घायल था, उसे होश आ गया है। उसके बयान के आधार पर मनजीत व उसकी मां बीरमती को गिरफ्तार कर लिया है।
संजीव व मनजीत के परिवार के बीच गली में सफाई को लेकर झगड़ा हो गया था। इसमें मनजीत ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से संजीव पर तीन फायर कर दिए थे। मनजीत की मां ने संजीव पर फायर करने के लिए उकसाया था। हादसे के बाद से ही मनजीत फरार था।
संजीव को परिजनों ने नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया था। इसके बाद परिजन संजीव को जिंदल अस्पताल में ले गए थे।
यहां होश में आने के बाद मनजीत व उसकी मां बीरमति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा।
