    Jind News: हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, बरातियों के उड़ाए नोट उठा रहा था युवक 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    जींद के बैरागी धर्मशाला में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक 18 वर्षीय युवक घायल हो गया। बारात में डीजे पर नाचते समय किसी बराती ने गोली चला दी, जो नोट उठा रहे वकील नामक युवक को जा लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    Jind News: हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। बैरागी धर्मशाला में शनिवार रात को हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के पास शिकायत नहीं आई है। बैरागी धर्मशाला में शनिवार रात को लगभग नौ बजे बराती डीजे पर नाच रहे थे। इसी दौरान किसी बराती ने अपने पास मौजूद बंदूक से फायर कर दिया।

    इसमें गोली पास ही बरातियों द्वारा उड़ाए जा रहे नोटों को चुग रहे राम कालोनी निवासी 18 वर्षीय वकील को जा लगी। लोगों ने वकील को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    रात को हर्ष फायरिंग की सूचना मिली थी। बैरागी धर्मशाला में शादी का कार्यक्रम था। यहां एक युवक को गोली लग गई। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया है। उसकी हालत फिलहाल ठीक है। शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।

    - पूजा, थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना।