Jind News: हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली, बरातियों के उड़ाए नोट उठा रहा था युवक 

जागरण संवाददाता, जींद। बैरागी धर्मशाला में शनिवार रात को हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के पास शिकायत नहीं आई है। बैरागी धर्मशाला में शनिवार रात को लगभग नौ बजे बराती डीजे पर नाच रहे थे। इसी दौरान किसी बराती ने अपने पास मौजूद बंदूक से फायर कर दिया।