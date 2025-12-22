जींद में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में युवक की मौत, कुत्तों ने नोंचा शव
जींद-पटियाला नेशनल हाईवे पर खटकड़ और बड़ौदा के बीच सड़क हादसे में बड़ौदा गांव निवासी रणबीर की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया था। पुलिस ने शव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। जींद-पटियाला नेशनल हाईवे पर गांव खटकड़ और बड़ौदा के बीच रविवार रात सड़क हादसे में बड़ौदा गांव निवासी 35 वर्षीय युवक रणबीर की मौत हो गई। रणबीर को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया था। शव के आसपास कुत्तों का झुंड मंडरा रहा था और उन्होंने शव को नोंच रखा था।
एक दुकानदार ने कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नरवाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उचाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शव खटकड़ और बड़ौदा गांव के बीच पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नरवाना के नागरिक अस्पताल में रखवाया। शव को किसी अज्ञात वाहन ने बुरी तरह कुचला हुआ था।
जहां यह सड़क दुर्घटना हुई, वहां पर दुकान चलाने वाले अनिल ने पुलिस को शिकायत दी कि शव के आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। कुत्तों ने शव को नोंचा हुआ था। उस समय शव की पहचान नहीं हुई। बाद में उसकी शिनाख्त गांव बड़ौदा निवासी रणबीर के रूप में हुई।
स्वजन ने बताया कि रणबीर खेतों की रखवाली का काम करता था। सुबह जब रणबीर घर नहीं लौटा, तो उन्होंने उसकी तलाश की और पता चला कि अस्पताल में उसका शव रखा हुआ है। उसके बाद स्वजन ने शिनाख्त की।
उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि शव बुरी तरह से कुचला हुआ था। कुत्तों द्वारा शव को काटने जैसा कोई मामला नहीं है। कुत्ते वैसे शव के पास मंडरा रहे थे। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
