    जींद में मकान में लगी भीषण आग, व्यक्ति का चेहरा और हाथ जला; पत्नी व बेटी पर लगा जलाकर मारने की कोशिश

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    जींद के सफीदों में एक व्यक्ति के घर में आग लगने से वह झुलस गया। व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ...और पढ़ें

    मकान में लगी आग, व्यक्ति का चेहरा व हाथ जला।

    जागरण संवाददाता, जींद। सफीदों के वार्ड नंबर तीन में एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई। इसमें व्यक्ति के हाथ तथा चेहरा जल गया। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तथा बेटी ने उसको जान से मारने की नियत से उसको जलाने की कोशिश की है।

    सफीदों शहर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर उसकी बेटी व पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में वार्ड नंबर तीन निवासी अशोक ने कहा कि शनिवार शाम को वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसकी बेटी ने उससे कहा कि पापा चाय पी लो।

    वह चाय पीने के लिए घर के अंदर चला गया। अचानक उसे धुआं उठता दिखाई दिया और उसके हाथ व चेहरा बुरी तरह से जल गया। उसे नागरिक अस्पताल जींद में दाखिल करवाया गया। यहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।

    शहर थाना सफीदों प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा कि अशोक की शिकायत पर उसकी पत्नी तथा बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में मकान में आग लगी हुई पाई गई है। अब जांचने में ही सामने आएगा कि अशोक ने जो आरोप लगाए हैं, वह सत्य हैं या नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।