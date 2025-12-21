जींद में मकान में लगी भीषण आग, व्यक्ति का चेहरा और हाथ जला; पत्नी व बेटी पर लगा जलाकर मारने की कोशिश

जागरण संवाददाता, जींद। सफीदों के वार्ड नंबर तीन में एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई। इसमें व्यक्ति के हाथ तथा चेहरा जल गया। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तथा बेटी ने उसको जान से मारने की नियत से उसको जलाने की कोशिश की है।

सफीदों शहर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर उसकी बेटी व पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में वार्ड नंबर तीन निवासी अशोक ने कहा कि शनिवार शाम को वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसकी बेटी ने उससे कहा कि पापा चाय पी लो।

वह चाय पीने के लिए घर के अंदर चला गया। अचानक उसे धुआं उठता दिखाई दिया और उसके हाथ व चेहरा बुरी तरह से जल गया। उसे नागरिक अस्पताल जींद में दाखिल करवाया गया। यहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।