जींद में तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, भैंस को पानी पिलाने के दौरान हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, जींद। गांव शामलोकलां में तालाब में बुधवार दोपहर बाद भैंस को तालाब में पानी पिलाने के लिए गए व्यक्ति 45 वर्षीय जयबीर की मौत हो गई। जुलाना थाना पुलिस ने वीरवार को शव का नागरिक अस्पताल जींद में पोस्टमार्टम करवाया।

स्वजनों ने बताया कि 42 वर्षीय जयबीर खेतीबाड़ी के साथ भैंसों का भी लेनदेन करता था। उसने पिछले दिनों ही एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि से भैंस खरीदी थी। बुधवार को उस भैंस को पानी पिलाने के लिए घर के नजदीक ही तालाब में पानी पिलाने के लिए लेकर गया था।

तालाब में उसकी भैंस की दूसरी भैंस के साथ लड़ाई हो गई। जिन्हें अलग करने के लिए जैसे ही वह तालाब में उतरा, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेसुध होकर तालाब में गिर गया। हालांकि मौके पर ही मौजूद उनके पिता सतपाल ने उसे बाहर निकाल लिया।