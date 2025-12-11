जींद में लेंटर तोड़ने के दौरान मलबे में दबने से मजदूर की मौत, ठेकेदार पर केस दर्ज

Language
    By Aman Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    जींद: लेंटर तोड़ते समय मलबा गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत, ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज

    जागरण संवाददाता, जींद। बिरौली रोड पर गांव बिशनपुरा में वीरवार सुबह जर्जर लेंटर तोड़ने के दौरान मलबे के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक श्याम नगर निवासी 27 वर्षीय मोनू के भाई कुलवंत की शिकायत पर ठेकेदार राजेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में श्याम नगर निवासी कुलवंत ने बताया कि उसका छोटा भाई मोनू वीरवार को लेबर के साथ गांव बिशनपुरा स्थित अरिहंत फाइबर फैक्टरी में जर्जर लेंटर को तोड़ने गया था। मोनू लेंटर को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेंटर का मलबा नीचे आ गिरा। इसी मलबे के नीचे दब कर मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।

    साथी मजूदरों ने मोनू को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
    कुलवंत ने बताया कि जब उन्होंने साथी मजदूरों से बात की तो पता चला कि लेंटर जर्जर हालत में था। इसे मजदूर तोड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार की जिद के चलते वे लेंटर तोड़ने के लिए राजी हो गए।

    तीन साल की है बेटी

    मोनू की शादी हो चुकी है और तीन साल की बेटी है। वह मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कुलवंत ने बताया कि मोनू की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।