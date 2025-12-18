Language
    जींद में कपड़ा कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवाकर करवाया परेड

    By Aman Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:28 PM (IST)

    नरवाना में कपड़ा कारोबारी नरेश जैन से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित गौरव उर्फ बच्ची का पुलिस ने सिर मुंडवा दिया। वीरवार को उसकी श ...और पढ़ें

    पुलिस ने सिर मुंडवा आरोपित गौरव की करवाई परेड।

    संवाद सूत्र, नरवाना। कपड़ा कारोबारी नरेश जैन से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित गौरव उर्फ बच्ची का पुलिस ने सिर मुंडवा दिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर वीरवार को शिनाख्त परेड कराई, जहां से गौरव और अनूप बेलरखां फरार हुए थे।

    गौरव ने बताया कि वह नरेश जैन की दुकान के साथ लगती गली में मुंह पर कपड़ा बांधकर बाइक लेकर खड़ा हो गया था। अनूप गोली चलाने के बाद भागता हुआ बाइक पर बैठा था। इसके बाद दोनों फरार हो गए।

    पुलिस ने गौरव को साथ लेकर जहां-जहां से वे भागे थे, वहां की शिनाख्त करवाई। गौरव ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मामा के पास नरवाना में धर्मसिंह कालोनी में रहता था। वह अनूप बेलरखां की जीवनशैली से प्रभावित था।

    वह शार्टकट के जरिये पैसा कमाकर ऐश की जिंदगी जीना चाहता था। उसने अनूप को ढेर सारा पैसा कमाने की इच्छा जाहिर की। इसके चलते वह नरेश जैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने के लिए साथ चला गया था।