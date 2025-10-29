जींद में पैर फिसलकर पानी में गिरने से किसान की मौत, लघुशंका के लिए रोकी थी बाइक

जागरण संवाददाता, जींद। गांव जैजैवंती के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरने से खरैंटी गांव के किसान की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन को भी बुलाया। स्वजन बिना पोस्टमार्टम के शव को गांव में ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया।

जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि खरैंटी गांव का 53 वर्षीय किसान अमरजीत सोमवार को जुलाना अनाजमंडी में धान की फसल बेचने के लिए आया हुआ था। सोमवार शाम को वह अपनी फसल बेचकर घर से लिए निकल गया था। रास्ते में जैजैवंती गांव के पास उसने लघुशंका के लिए अपनी बाइक रोकी।

जब वह लघुशंका के लिए जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। देर शाम को अंधेरा होने के कारण यह किसी को दिखाई नहीं दिया। रात भर स्वजन अमरजीत की घर आने की इंतजार करते रहे।