दुकान किताबों की, अंदर बनाए जा रहे थे बम-पटाखे, पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा विस्फोटक सामग्री बरामद

जागरण संवाददाता, जींद। फेस्टिवल सीजन में कमाई के लिए तरह-तरह के हथकंड़े अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पकड़ा है। जहां दुकान तो किताबों की है, लेकिन अंदर पटाखे और बम बनाए जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने सफीदों के रेलवे रोड के पास स्थित भगवान बुक डिपो पर छापा मारा तो 39 प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में बम-पटाखे बरामद हुए।