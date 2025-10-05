Language
    दुकान किताबों की, अंदर बनाए जा रहे थे बम-पटाखे, पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा विस्फोटक सामग्री बरामद

    By Dharmbir Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    पुलिस ने एक किताबों की दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। दुकान के अंदर पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 578 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री जब्त की और दुकान मालिक संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह पटाखे बनाने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाया।

    भगवान बुक डिपो में बनाए जा रहे थे पटाखे।

    जागरण संवाददाता, जींद। फेस्टिवल सीजन में कमाई के लिए तरह-तरह के हथकंड़े अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पकड़ा है। जहां दुकान तो किताबों की है, लेकिन अंदर पटाखे और बम बनाए जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने सफीदों के रेलवे रोड के पास स्थित भगवान बुक डिपो पर छापा मारा तो 39 प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में बम-पटाखे बरामद हुए।

    कुल विस्फोटक सामग्री का जब वजन किया गया तो यह 578 किलो तथा 880 ग्राम हुआ। पुलिस ने दुकान मालिक संजय कुमार से पटाखे बनाने या बेचने का लाइसेंस या परमिट मांगा तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने  केस दर्ज कर संजय को गिरफ्तार कर लिया। पटाखों का जखीरा भी कब्जे में ले लिया।