जींद में 12वीं की छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म, वारदात के स्कूल के पास छोड़कर हुए फरार
हरियाणा के जींद जिले में एक स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर से पीड़ित छात्रा का अपहरण कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के स्कूल के बाहर से सोमवार को कार सवार युवकों ने एक 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपित उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए और एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने छात्रा की मां की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म तथा दो के खिलाफ अपहरण करने, सहयोग करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एक गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गांव के ही स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। सोमवार को वह स्कूल से निकली तो कार सवार गांव के ही साहिल व उसके दो अन्य साथियों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया।
इसके बाद आरोपित उसकी बेटी को कार से किसी सुनसान जगह पर ले गए। जहां पर साहिल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दो अन्य आरोपित घटना के दौरान पहरेदारी करते रहे। इसके बाद आरोपित उसे स्कूल के पास छोड़कर फरार हो गए।
आरोपितों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। घर लौट कर उसकी बेटी ने घटना के बारे में उन्हें बताया। सदर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर साहिल को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने, सहयोग करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
