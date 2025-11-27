Language
    जींद में टमाटर की कैरेट के नीचे छुपा रखा था 72 किलो डोडा पोस्त, एक गलती और खुल गई पोल; दो आरोपी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:31 PM (IST)

    जींद के सदर थाना पुलिस ने किनाना गांव के पास एक ट्रक से 72.050 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। यह डोडा पोस्त नासिक से टमाटर की आड़ में तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    जींद में टमाटर की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी, दो गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, जींद। सदर थाना पुलिस ने किनाना गांव के पास एक ट्रक से 72.050 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। डोडा पोस्त को नासिक से टमाटर की आड़ में तस्करी कर पंजाब के पटियाला ले जाया जा रहा था।

    पुलिस ने ट्रक चालक व सहायक को गिरफ्तार किया। ट्रक चालक की पहचान जींद के गांव उचाना कलां निवासी मनजीत व सहायक की पहचान कैथल के गांव पाई निवासी मनदीप उर्फ दीपा के रूप में हुई।

    सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सीआरएसयू चौकी के कार्यवाहक प्रभारी भगवत दयाल बुधवार रात को गांव किनाना के पास जींद-रोहतक नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर नाका लगाकर वाहनों पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान उन्हें ट्रक से नशा तस्करी कर जींद की तरफ लाए जाने की सूचना मिली।

    कुछ समय के बाद उन्होंने रोहतक की तरफ से आ रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली। ट्रक में टमाटर की कैरेट रखी हुई थी। जब पुलिसकर्मियों ने कैरेट को हटाया तो नीचे बैग दबे मिले।

    जिनकी जांच करने पर उनमें डोडा पोस्त भरा पाया गया, जिनका वजन 72 किलो 50 ग्राम था। सदर थाना पुलिस ने मनजीत और मनदीप के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।