जींद के दनौदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 लीटर कच्ची शराब जब्त, एक युवक गिरफ्तार
जींद के दनौदा गांव में पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दनौदा पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश कुमार के अनुसार, सूचना मिलने पर पुलिस ने खेतों में दबिश दी और शमशेर नामक व्यक्ति को शराब निकालते हुए पकड़ा। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
दनौदा जागरण संवाददाता, जींद। दनौदा चौकी पुलिस ने गांव दनौदा के खेतों में कच्ची शराब निकालते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने 200 लीटर शराब भी बरामद की है।
पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।
दनौदा पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम मंगलवार शाम को दनौदा बाइपास के आसपास गश्त पर थी। उन्हें सूचना मिली कि गांव दनौदा के खेतों में एक व्यक्ति भट्टी चलाकर शराब निकालने की तैयारी में है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव के खेतों में दबिश दी। यहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की टंकी में डंडा डालकर मिश्रण को हिला रहा था। पुलिस टीम ने उसे तुरंत काबू किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम शमशेर वासी दनौदा बताया।
प्लास्टिक टंकी में भरे मिश्रण की नियमानुसार जांच करने पर गुड़-लाहण का मिश्रण पाया गया। जब इसे मापा गया तो यह 200 लीटर हुआ। पुलिस ने इसे नियमानुसार कब्जा में ले लिया और शमशेर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।