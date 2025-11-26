जींद के दनौदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 लीटर कच्ची शराब जब्त, एक युवक गिरफ्तार

दनौदा जागरण संवाददाता, जींद। दनौदा चौकी पुलिस ने गांव दनौदा के खेतों में कच्ची शराब निकालते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने 200 लीटर शराब भी बरामद की है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

दनौदा पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम मंगलवार शाम को दनौदा बाइपास के आसपास गश्त पर थी। उन्हें सूचना मिली कि गांव दनौदा के खेतों में एक व्यक्ति भट्टी चलाकर शराब निकालने की तैयारी में है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव के खेतों में दबिश दी। यहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की टंकी में डंडा डालकर मिश्रण को हिला रहा था। पुलिस टीम ने उसे तुरंत काबू किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम शमशेर वासी दनौदा बताया।