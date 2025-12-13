अखाड़े से विधानसभा, अब घर वापसी; विनेश फोगाट का प्रोटेस्ट से पेरिस ओलंपिक का सफर... क्या है मेडल की रानी की नई जंग?

विनेश फोगाट ने अपने करियर में कई पदकों पर कब्जा जमाया है। वे एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। उन्होंने अपने करियर में 15 से अधिक पदक जीता है।

इसके बाद 2024 में ही उन्होंने अखाड़ा से विधानसभा का सफर तय किया। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विधायक निर्वाचित हुईं। अब ओलंपिक 2028 के लिए रेसलर मैट पर उतरने की तैयारी कर रही हैं।

पिछला साल 2024 विनेश फोगाट के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में वह डिसक्वालीफाई होने के बाद वह काफी टूट गई थी। मानो उनका सपना ही टूट गया हो। भारी मन से उन्होंने पेरिस से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया था।

डिजिटल डेस्क, जींद। कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट... बचपन से मिट्टी के अखाड़े में पसीना बहाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका संन्यास का फैसला वापस लेना। उनके इस फैसले से खेल प्रेमियों में खुशी है।

जंतर-मंतर पर विनेश फोगाट का प्रदर्शन ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाई थी। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था।

यह प्रदर्शन भारतीय खेल जगत में एक बड़ा आंदोलन बना, जिसमें महिला पहलवानों की सुरक्षा और सम्मान की मांग की गई। आरोप थे कि बृजभूषण ने कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। लंबे धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने रोड शो निकाला और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। इस पर विनेश ने पलटवार कर कहा था कि सरकार तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारा।

पेरिस ओलंपिक में टूटा दिल विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पहलवानों के पटखनी देते हुए फाइनल तक पहुंच गई थी। उन्होंने दुनिया की नंबर-1 जापान की युई सुसाकी को हराकर इतिहास रच दिया था। पूरे देश को गोल्ड या कम से कम सिल्वर मेडल की उम्मीद थी।

लेकिन 7 अगस्त 2024 की सुबह ने सब खराब कर दिया। वे मात्र 100 ग्राम अधिक वजन की वजह से डिसक्वालीफाई हो गईं। उन्हें खेल से बाहर होना पड़ा। इस झटके से उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी।