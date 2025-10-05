यमंक जाखड़ का गांव में जोरदार स्वागत, UPSC परीक्षा में प्राप्त की सफलता; किसानों की मदद का दिया आश्वासन

यमंक जाखड़ ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने गांव का नाम रोशन किया। गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यमंक ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक में भी काम किया। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनकी सफलता से गांव के युवा बहुत खुश हैं।

संवाद सूत्र, साल्हावास। क्षेत्र के गांव लडायन के होनहार यमंक जाखड़ ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रविवार को उनके गांव आगमन पर सर्वजातीय 36 जाखड़ खाप चबूतरे पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

गांव की सीमा पर ही ग्रामीणों ने डीजे और ट्रैक्टरों के लंबे काफिले के साथ यमंक जाखड़ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। फूल-मालाओं से सजे ट्रैक्टरों और ढोल-नगाड़ों की गूंज से गांव का माहौल पूरी तरह उत्सवमय बन गया। समारोह में गांव के बड़े बुजुर्ग पूर्व सरपंच रत्न सिंह ने यमंक जाखड़ को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर जाखड़ खाप के टप्पा एवं सत गांव प्रधानों ने भी मंच पर पहुंचकर यमंक का फूल-मालाओं से अभिनंदन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यमंक जाखड़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छुछकवास स्थित आरईडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की।

इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से बीएससी (ऑनर्स) कृषि और एमएससी कृषि की पढ़ाई पूरी की, जहां वे स्वर्ण पदक विजेता रहे। बता दे कि बैंकिंग क्षेत्र में करीब आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले यमंक जाखड़ ने पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्य किया। अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की और आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हुए हैं।

यमंक जाखड़ के पिता जयपाल सिंह उर्फ पप्पू जाखड़ व परिजनों ने कहा कि बेटे की यह सफलता पूरे परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। गांव के युवाओं ने यमंक जाखड़ को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनकी सफलता ने सभी को नई दिशा दी है।