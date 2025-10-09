झज्जर में दर्दनाक हादसा, ट्राले की चपेट में आने से सफाई कर्मचारी की मौत
झज्जर में मिनी बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी हरीश की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्राला चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बाईपास पर भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने की मांग की है। हरीश के परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। शहर के मिनी बाईपास पर बुधवार रात हुए सड़क हादसे में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्राले ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी।
गंभीर रूप से घायल सफाई कर्मचारी को सामान्य अस्पताल झज्जर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान झज्जर के बेरी गेट निवासी हरीश (32 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।
हरीश के पिता सतीश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका बेटा मातनहेल के सरकारी अस्पताल में एचकेआरएन के तहत सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। बुधवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था।
जैसे ही वह सोहन फार्म हाउस के नजदीक मिनी बाईपास पर पहुंचा, पीछे से आ रहे एक ट्राले ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हरीश सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं, स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजनों का कहना है कि हरीश परिवार का सहारा था और उसकी मौत से घर पर गहरा सन्नाटा छा गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रात के समय मिनी बाइपास पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण किया जाए और सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके।
