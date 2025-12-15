ढहने की कगार पर 'झज्जर का ताजमहल', जर्जर हो रहे मुगलकालीन मकबरे; खतरे में पड़ी प्रेम की निशानी

जागरण संवाददाता, झज्जर। शहर के बहादुरगढ़ रोड पर स्थित कलालों के मकबरों का समूह और निकटवर्ती बुआ-हसन तालाब न केवल मुगलकालीन स्थापत्य की अनुपम मिसाल हैं, बल्कि स्थानीय इतिहास व प्रेमकथा की जीवंत गाथा भी समेटे हुए हैं। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में राष्ट्रीय महत्व के इन स्मारकों की स्थिति जर्जर हो रही है, जिस पर स्थानीय बुद्धिजीवी व इतिहासकार चिंता जताते हैं। जिक्र होता है कि इन मकबरों का निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी के बीच के काल में हुआ माना जाता है। स्थानीय कलाल शासकों व जागीरदारों की यह पारिवारिक कब्रगाह कभी 12 संरचनाओं वाली थी, जिनमें से अब सात मकबरे, मस्जिद व ईदगाह के अवशेष स्पष्ट हैं।

पठान शैली में बने ये अष्टकोणीय व वर्गाकार गुंबददार मकबरे लाल बलुआ पत्थर, कंकर चूना व लखौरी ईंटों से निर्मित हैं, जिनमें मेहराब, झरोखे व नक्काशीदार पदक उभरकर आते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये झज्जर के राजनीतिक-सांस्कृतिक विकास व मुगल प्रशासन के प्रमाण हैं।

मकबरों से सटा यह विशाल जलाशय ''बुआ वाला तालाब'' के नाम से विख्यात है, जिसकी लोककथा मुगल शासक मुस्तफा कलाल की पुत्री ''बुआ'' व गरीब लकड़हारे ''हसन'' के प्रेम से जुड़ी है। किवदंती है कि बाघ के हमले से बचा हसन बुआ का हृदय जीत लेता है, लेकिन सामाजिक बाधाओं व युद्ध में हसन की शहादत के बाद बुआ ने प्रेमी का मकबरा बनवाया व स्वयं तालाब किनारे समाधिस्थ हो गई। स्थानीय पर्यटन इसे ''झज्जर का ताजमहल'' कहता है, जहां का पानी कभी रोगनाशक माना जाता था।