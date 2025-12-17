Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झज्जर अदालत में पेश हुए ओलिंपियन सुशील पहलवान, सुनवाई के बाद वापस तिहाड़ जेल भेजा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    ओलिंपियन सुशील पहलवान को झज्जर अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पहलवान की अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा के ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुशील कुमार फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, झज्जर। ओलिंपियन सुशील पहलवान को मंगलवार को एक बार फिर कानूनी झटका लगा। बिरोहड़ गांव निवासी साथी पहलवान विशाल को विदेशी हथियार उपलब्ध कराने के गंभीर मामले में करीब पांच माह बाद सुशील को दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में झज्जर लाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झज्जर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई पांच दिन की रिमांड याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने पूछताछ में सहयोग न मिलने और विदेशी हथियार उपलब्ध कराने के मामले में तथ्यों की जांच के लिए पांच विशिष्ट बिंदुओं के आधार पर पांच दिन के पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की।

    न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों (पुलिस और बचाव पक्ष) की दलीलें सुनी गईं। करीब दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया। अदालत से रिमांड न मिलने के बाद सुशील को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

    पेशी से पूर्व पुलिस छावनी में बदला कोर्ट परिसर

    सुबह करीब 11 बजे सुशील पहलवान को अदालत में पेश किया गया। पेशी से पहले ही कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में सुशील को अदालत की हवालात में रखा गया।
    कोर्ट के आदेश पर सीआईए प्रभारी कर्मबीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की। करीब दो घंटे तक चली पूछताछ में पुलिस ने मामले से जुड़े अहम बिंदुओं पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस का कहना है सुशील ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया।

     