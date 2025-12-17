झज्जर अदालत में पेश हुए ओलिंपियन सुशील पहलवान, सुनवाई के बाद वापस तिहाड़ जेल भेजा

जागरण संवाददाता, झज्जर। ओलिंपियन सुशील पहलवान को मंगलवार को एक बार फिर कानूनी झटका लगा। बिरोहड़ गांव निवासी साथी पहलवान विशाल को विदेशी हथियार उपलब्ध कराने के गंभीर मामले में करीब पांच माह बाद सुशील को दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में झज्जर लाया गया था।

झज्जर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई पांच दिन की रिमांड याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने पूछताछ में सहयोग न मिलने और विदेशी हथियार उपलब्ध कराने के मामले में तथ्यों की जांच के लिए पांच विशिष्ट बिंदुओं के आधार पर पांच दिन के पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की।

न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों (पुलिस और बचाव पक्ष) की दलीलें सुनी गईं। करीब दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया। अदालत से रिमांड न मिलने के बाद सुशील को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया।