Haryana News: विदेशी हथियार मामले में सुशील पहलवान की पेशी फिर टली, 20 नवंबर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी
झज्जर में विदेशी हथियार मामले में पहलवान सुशील कुमार की पेशी तीसरी बार टल गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अब 20 नवंबर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और पुलिस को सुरक्षा के साथ सुशील को पेश करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। विदेशी हथियार उपलब्ध करवाने के मामले में पुलिस को फिर ओलिंपियन सुशील कुमार पहलवान की पेशी टल जाने से निराशा हाथ लगी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अदालत को पत्र भेजकर शार्ट नोटिस और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुशील को पेश करने से इनकार कर दिया।
यह लगातार तीसरी बार है जब अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर सुशील पहलवान को झज्जर नहीं लाया जा सका। अदालत ने अब चौथी बार 20 नवंबर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और पुलिस को निर्देश दिया है कि वह तिहाड़ जेल तक सुरक्षा गार्द भेजकर सुशील को अदालत में पेश करवाने की व्यवस्था करें।
