Haryana News: विदेशी हथियार मामले में सुशील पहलवान की पेशी फिर टली, 20 नवंबर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी

झज्जर में विदेशी हथियार मामले में पहलवान सुशील कुमार की पेशी तीसरी बार टल गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अब 20 नवंबर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और पुलिस को सुरक्षा के साथ सुशील को पेश करने का निर्देश दिया है।