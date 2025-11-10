Jhajjar News: रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, रिटायर्ड जवान की मौत
झज्जर के पास पाहसोर गांव में एक सड़क दुर्घटना में पूर्व वायुसेना जवान जयकिशन की मौत हो गई। सिरसा डिपो की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे बस के नीचे आ गए। उनका भतीजा विपुल गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ चली गई और चालक फरार हो गया।
जागरण संवाददाता, झज्जर। गांव पाहसोर और जहांगीरपुर के बीच सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुए हादसे में पूर्व एयरफोर्स के जवान जयकिशन की मौके पर ही मौत हो गई। ऐलनाबाद से गुरुग्राम जा रही सिरसा डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार जयकिशन व उनके भतीजे विपुल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। जिससे जयकिशन बस के पिछले टायर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई, विपुल गंभीर रूप से घायल है।
टक्कर के बाद बेकाबू बस डिवाइडर से कूदकर रेलिंग तोड़ती हुई सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची, जिससे पूरे मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि दूसरी साइड से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। बस में बैठी सवारियां भयभीत होकर इधर-उधर भागीं। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही एसीपी प्रणय कुमार और थाना बादली प्रभारी सुरेश हुड्डा टीम के साथ पहुंचे। शव को एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल झज्जर भेजा गया। जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया कि मृतक गांव मुंडाहेड़ा निवासी जयकिशन भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त थे। वर्तमान में वे सिंचाई विभाग, अकेहड़ी मदनपुर पंप हाउस में कार्यरत थे। वह बाइक पर भतीजे के साथ नजफगढ़ जा रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।