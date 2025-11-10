Jhajjar News: रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, रिटायर्ड जवान की मौत 

जागरण संवाददाता, झज्जर। गांव पाहसोर और जहांगीरपुर के बीच सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुए हादसे में पूर्व एयरफोर्स के जवान जयकिशन की मौके पर ही मौत हो गई। ऐलनाबाद से गुरुग्राम जा रही सिरसा डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार जयकिशन व उनके भतीजे विपुल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। जिससे जयकिशन बस के पिछले टायर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई, विपुल गंभीर रूप से घायल है।

टक्कर के बाद बेकाबू बस डिवाइडर से कूदकर रेलिंग तोड़ती हुई सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची, जिससे पूरे मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि दूसरी साइड से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। बस में बैठी सवारियां भयभीत होकर इधर-उधर भागीं। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।