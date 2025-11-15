झज्जर: सिलानी बाइपास पर सड़क हादसा, बाइक सवार की दर्दनाक मौत
शनिवार शाम झज्जर के रेवाड़ी रोड पर सिलानी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक कुलदीप की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। रेवाड़ी रोड पर सिलानी गांव के पास शनिवार की शाम को अज्ञात वाहन ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बाइक चालक की मौत हो गई। शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है।
रविवार की सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक की पहचान गांव ग्वालीसन निवासी 46 वर्षीय कुलदीप पुत्र कलीराम रूप में हुई है। बताते है कि कुलदीप किसी काम के लिए बाबरा गांव गया था। जब वह वापस आ रहा था तो बीच रास्ते में गांव सिलानी के पास टाइल फैक्ट्री के निकट किसी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी उसके स्वजनों को दी गई। सूचना मिलते ही उसके स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मामले के जांच अधिकारी नवीन कुमार का कहना है अभी अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवा दिया गया है। रविवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों को सौंपा जाएगा।
