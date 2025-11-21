Haryana News: झज्जर में रेस्टोरेंट मालिक पर गोलीबारी, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, झज्जर। पुराना बस स्टैंड के पास रेस्टोरेंट मालिक पर गोली चलाने की वारदात में शहर थाना पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। यह मामला 20 मार्च 2025 की रात का है, जब मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक पर गोली चलाकर फरार हो गए थे।



थाना शहर झज्जर की प्रभारी निरीक्षक सुनीता ने बताया कि पीड़ित संदीप निवासी सुभाष नगर, जो शहर में स्वीट शाप व रेस्टोरेंट चलाते हैं, ने घटना वाली रात दुकान बंद करके अपने घर के लिए गाड़ी निकाली थी।

संदीप के अनुसार, जब वह पुराना बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी छिक्कारा चौक की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक सामने आकर रुके और गाड़ी रुकवाने का इशारा किया।



पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने पहले रेवाड़ी जाने का रास्ता पूछा और फिर कार का शीशा नीचे करने को कहा। संदीप ने संदिग्ध स्थिति को देखते हुए शीशा नीचे नहीं किया, जिस पर एक बदमाश ने तुरंत उस पर फायर कर दिया। गोली उसकी दाहिनी बाजू में लगी। गनीमत रही कि उसी वक्त एक राहगीर ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल झज्जर पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।