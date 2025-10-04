हरियाणा के झज्जर में सड़क हादसों में आएगी कमी, प्रशासन ने तैयार किया प्लान

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीसी जगनिवास ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर सुधार करने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। पुलिस विभाग को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने और चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया।

जागरण संवाददाता, झज्जर। सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ पूरी गंभीरता से कार्य करें। यह बात एडीसी जगनिवास ने बीते शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसके लिए जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार करते ठोस व प्रभावी कदम उठाएं। एडीसी ने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करें, वहां सुधारात्मक उपाय करें और लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित दौरे करें।

एडीसी ने कहा कि जिले में जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं, उन्हें हॉट स्पाट के रूप में चिह्नित किया जाए और वहां ब्लाइंड मोड़, शार्प कर्व, अवैध कट, झाड़ियां व पेड़ की टहनियों जैसी रुकावटों को तुरंत हटाया जाए।

रोड मार्किंग, कैट्स आई, रिफ्लेक्टर, साइनबोर्ड और चेतावनी संकेतक शीघ्र लगाए जाएं। उन्होंने कहा कोहरे के मौसम से पहले सभी मुख्य सड़कों पर लाइटिंग और सेफ्टी डिवाइस की व्यवस्था पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि ओवरस्पीड, मोबाइल फोन का प्रयोग, ड्रंकन ड्राइविंग, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग न करने जैसे नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से चालान किए जाएं। उन्होंने कहा कि जुर्माने के साथ-साथ चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना भी जरूरी है।

एडीसी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा प्रशासन के लिए शीर्ष प्राथमिकता है। फील्ड विज़िट, स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान, दुर्घटना संभावित स्थानों पर त्वरित सुधार और सख्त प्रवर्तन के जरिए हादसों को न्यूनतम स्तर तक लाने की ठोस योजना बनाते हुए कार्य करें।