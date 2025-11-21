Himachal News: बेरी में अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बेरी। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना बेरी क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।

चौकी शहर बेरी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राहुल ने बताया कि चौकी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नसीब निवासी बेरी जयराम आश्रम के पास स्थित श्मशान घाट के नजदीक अवैध हथियार के साथ मौजूद है। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को काबू किया।