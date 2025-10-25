हरियाणा में केवल हवा नहीं, जमीन और पानी भी जांच के दायरे में; पहली बार शोर- मिट्टी का हुआ वैज्ञानिक आकलन

अमित पोपली, झज्जर। हरियाणा में इस बार दीपावली केवल रोशनी और उत्सव का नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता का भी प्रतीक बनी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने पहली बार ऐसी ऐतिहासिक पहल शुरू की है। इसके तहत दीपावली से पहले, दौरान और बाद में न केवल वायु बल्कि मिट्टी, पानी और शोर के स्तर की भी वैज्ञानिक निगरानी की जा रही है।

इसका उद्देश्य यह समझना है कि आतिशबाजी का हमारे परिवेश पर वास्तविक प्रभाव कितना गहरा होता है और त्योहार के बाद प्रकृति कितनी जल्दी सामान्य स्थिति में लौटती है। एचएसपीसीबी के वायु प्रकोष्ठ प्रमुख निर्मल कश्यप ने बताया कि अब तक दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था। लेकिन इस बार बोर्ड ने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाते हुए भूजल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को भी अध्ययन में शामिल किया है।

उन्होंने कहा, पटाखों में मौजूद भारी धातुएं जैसे बेरियम, स्ट्रोंशियम, लेड और कापर मिट्टी में मिलकर दीर्घकालिक रासायनिक प्रदूषण पैदा करती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम यह जानें कि ये पदार्थ हमारे पानी और मिट्टी को किस स्तर तक प्रभावित करते हैं।

समझना आवश्यक है कि सिर्फ वायु प्रदूषण पर निगरानी पर्याप्त नहीं है। आतिशबाजी से निकलने वाले रासायन किस तरह जमीन में समा जाते हैं, भूजल को प्रभावित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर होगा। तीन चरणों में डेटा कलेक्शन दीपावली से पहले, दौरान और बाद में, इस दौरान न केवल एनसीआर क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत, अंबाला, बहादुरगढ़ और हिसार जैसे शहर शामिल हैं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी नमूने लिए जा रहे हैं ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलनात्मक तस्वीर सामने आ सके।