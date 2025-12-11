झज्जर के छुड़ानी मंदिर में काम कर रहे प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच
झज्जर के छुड़ानी गांव में हरिदास मंदिर में मार्बल पत्थर लगाने के दौरान एक प्रवासी श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान राजस्थान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, झज्जर। छुड़ानी गांव स्थित हरिदास मंदिर में मार्बल पत्थर लगाने का काम कर रहे एक प्रवासी श्रमिक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मृतक की पहचान राजस्थान के धौलपुर निवासी लटूर सिंह के रूप में हुई है, जो विवाहित थे और उनके दो बेटे हैं।
स्वजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लटूर सिंह अपने दो साथी, कोमल सिंह और राकेश कुमार, के साथ गांव दुल्हेड़ा से पत्थर लेकर आए थे। छुड़ानी में काम करने के बाद, कमरे में खाना खाकर तीनों आराम करने लगे। कोमल और राकेश काम के लिए मंदिर में चले गए, जबकि लटूर सिंह सोता रह गया।
बाद में जब लटूर सिंह नहीं उठा, तो उसके साथियों ने सरपंच को सूचना दी और उसे सामान्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। थाना बादली के जांच अधिकारी अमित ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। अभी तक मृतक के स्वजन झज्जर नहीं पहुंचे हैं। स्वजनों के पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।