झज्जर के छुड़ानी मंदिर में काम कर रहे प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, झज्जर। छुड़ानी गांव स्थित हरिदास मंदिर में मार्बल पत्थर लगाने का काम कर रहे एक प्रवासी श्रमिक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मृतक की पहचान राजस्थान के धौलपुर निवासी लटूर सिंह के रूप में हुई है, जो विवाहित थे और उनके दो बेटे हैं।

स्वजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लटूर सिंह अपने दो साथी, कोमल सिंह और राकेश कुमार, के साथ गांव दुल्हेड़ा से पत्थर लेकर आए थे। छुड़ानी में काम करने के बाद, कमरे में खाना खाकर तीनों आराम करने लगे। कोमल और राकेश काम के लिए मंदिर में चले गए, जबकि लटूर सिंह सोता रह गया।