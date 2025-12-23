झज्जर का माछरौली हाईवे बना मौत का जाल, घने कोहरे में बच्चों को स्कूल भेजने में हिचक रहे अभिभावक; कब बनेगा फुट ओवरब्रिज?

संवाद सूत्र, माछरौली। यह गांव रोहतक–झज्जर–रेवाड़ी को जोड़ने वाले मुख्य राष्ट्रीय मार्ग (हाईवे) पर स्थित है और यहीं इसी मार्ग के किनारे पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी बना हुआ है। समस्या यह है कि गांव स्कूल से मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में है। बच्चों को रोज़ाना इस व्यस्त मार्ग को पार कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। सुबह के समय जब खास तौर पर कोहरा गहराता है, तो यह हाईवे जानलेवा रास्ता बन जाता है।

सुबह के समय 8 से 9 बजे के बीच कोहरा इतना घना होता है कि 10-15 मीटर तक देख पाना मुश्किल हो जाता है। कोहरे की सफेद चादर में वाहन और पैदल बच्चों दोनों की दृश्यता पूरी तरह छिप जाती है।

ग्रामीण बताते हैं कि कई बार ट्रक और बसें अचानक सामने आ जाती हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं टलते-टलते बची हैं। रोहतक–झज्जर–रेवाड़ी मार्ग हर समय भारी वाहनों से गुलज़ार रहता है। इस हाईवे से रोज़ाना ट्रक, बसें और निजी वाहन तेज़ रफ़्तार से गुजरते हैं। कोहरे में वाहन चालकों को सड़क किनारे बच्चों की हलचल या सड़क पार करते स्कूली समूह नज़र ही नहीं आते।

ग्रामीणों का कहना है कि तेज़ रफ़्तार और घटती दृश्यता के चलते यह क्रासिंग बच्चों सहित ग्रामीणों के लिए दुर्घटनाओं का एक तरह से जाल बन चुकी है।



माछरौली और आसपास के गांवों के काफी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हर सुबह अभिभावक बच्चों को सड़क पार करवाने जाते हैं, मगर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं हैं। हालांकि, उन अभिभावकों के लिए चिंता ज्यादा है। जो किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर पाते।