झज्जर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, लापता व्यक्ति और बिछड़े बच्चे को किया परिजनों के हवाले

झज्जर पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रही है। पुलिस आयुक्त ने कर्मियों को आंतरिक शांति के लिए प्रेरित किया। झाड़ली चौकी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लापता व्यक्ति को सिरसा से ढूंढ निकाला। महिला थाना पुलिस ने एक बिछड़े हुए बच्चे को स्पीकर से घोषणा कर उसके माता-पिता से मिलवाया। पुलिस के इन मानवीय कार्यों की सराहना हो रही है।

जागरण संवाददाता, झज्जर। पुलिस द्वारा जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नकेल कसी जा रही है। वहीं मानवता के नाते पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस कर्मचारियों को बताया गया है कि कैसे वे इस दौड़ भरी जिंदगी में खुद को खुश और आत्म शांति के लिए कार्य कर सकते हैं उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को कहा है कि वे जितना अच्छा कार्य करेंगे उनके मन को उतनी ही ज्यादा शांति मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बात को सार्थक करते हुए झाड़ली चौकी की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी क्षेत्र से एक व्यक्ति घर पर बिना बताए कहीं चला गया है और अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया।

व्यक्ति के स्वजनों ने कोई अनहोनी न हो जाए इस बात की चिंता जाहिर की। जिस पर झाडली चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राहुल की पुलिस टीम ने काफी प्रयास के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए व्यक्ति को सिरसा से सकुशल बरामद करके उनके स्वजनों के हवाले कर दिया।