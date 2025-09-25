Language
    झज्जर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, लापता व्यक्ति और बिछड़े बच्चे को किया परिजनों के हवाले

    By Rakesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:46 PM (IST)

    झज्जर पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रही है। पुलिस आयुक्त ने कर्मियों को आंतरिक शांति के लिए प्रेरित किया। झाड़ली चौकी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लापता व्यक्ति को सिरसा से ढूंढ निकाला। महिला थाना पुलिस ने एक बिछड़े हुए बच्चे को स्पीकर से घोषणा कर उसके माता-पिता से मिलवाया। पुलिस के इन मानवीय कार्यों की सराहना हो रही है।

    लापता व्यक्ति सिरसा से बरामद, एक छोटे बच्चे को किया स्वजनों के हवाले।

    जागरण संवाददाता, झज्जर। पुलिस द्वारा जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नकेल कसी जा रही है। वहीं मानवता के नाते पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस कर्मचारियों को बताया गया है कि कैसे वे इस दौड़ भरी जिंदगी में खुद को खुश और आत्म शांति के लिए कार्य कर सकते हैं उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को कहा है कि वे जितना अच्छा कार्य करेंगे उनके मन को उतनी ही ज्यादा शांति मिलेगी।

    इसी बात को सार्थक करते हुए झाड़ली चौकी की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी क्षेत्र से एक व्यक्ति घर पर बिना बताए कहीं चला गया है और अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया।

    व्यक्ति के स्वजनों ने कोई अनहोनी न हो जाए इस बात की चिंता जाहिर की। जिस पर झाडली चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राहुल की पुलिस टीम ने काफी प्रयास के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए व्यक्ति को सिरसा से सकुशल बरामद करके उनके स्वजनों के हवाले कर दिया।

    वहीं महिला थाना झज्जर उप निरीक्षक किरण की टीम को एक छोटा बच्चा जिसकी आयु करीब एक वर्ष थी जो अपने माता-पिता से पिछड़ गया था। अपने साथ गाड़ी में लेकर जगह-जगह घूम कर गाड़ी में लगे स्पीकर से एलाउंसमेंट करके बच्चे के माता-पिता का पता लगाकर बच्चे को सकुशल उनके हवाले कर दिया।