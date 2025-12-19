झज्जर में नाबालिग की बरामदगी न होने से आक्रोश, मुंह पर काली पट्टी बांध सड़कों पर उतरा परिवार; बुजुर्ग महिला अचेत
जागरण संवाददाता, झज्जर। शहर से नाबालिग लड़की के लापता होने के करीब एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहने पर स्वजनों का धैर्य जवाब दे गया। वीरवार को न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर राव तुलाराम चौक से लघु सचिवालय तक मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तनावपूर्ण स्थिति तब बनी जब प्रदर्शन में शामिल पीड़ित परिवार की एक बुजुर्ग महिला अचानक अचेत होकर गिर पड़ी।
यहां, प्रदर्शनकारी तहसीलदार को ज्ञापन देने के बजाय जिला उपायुक्त से मिलने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम अंकित कुमार चौकसे और डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अलग-अलग परिवार से मुलाकात कर उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। स्वजनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पड़ोस के ही एक नामजद युवक पर बेटी को बहलाने का आरोप लगाया है।
थाना प्रभारी बलदेव ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
