    फेस्टिव सीजन में झज्जर में बसों के शहर के अंदर जाने पर अस्थायी रोक, 15 अक्टूबर से लागू होगा नियम  

    By Rakesh Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    त्योहारों के सीजन में झज्जर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बसों के शहर के अंदर से गुजरने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि यह फैसला शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

    15 अक्टूबर की सुबह से लागू होगा नियम

    जागरण संवाददाता, झज्जर। त्योहार के सीजन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए शहर के अंदर से होकर गुजरने वाली बसों के आवागमन पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय बुधवार 15 अक्टूबर की सुबह से प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा।

    इस संबंध में एसीपी अखिल कुमार और एसीपी सुरेंद्र सिंह की मुख्य मौजूदगी में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। जिसमें एडीटीओ प्रमोद नांदल, आरटीओ राजेश मलिक, थाना प्रबंधक शहर झज्जर निरीक्षक सुनीता, ट्रैफिक प्रभारी झज्जर उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। जिसमें यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया।

    एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि इस निर्णय से शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि 15 तारीख की सुबह से ही सभी बसें शहर के बाहर होते हुए निकलेंगी। किसी भी बस को शहर के अंदर से नहीं गुजरने दिया जाएगा।

    गुरुग्राम, बादली और बहादुरगढ़ जाने वाली बसें विजय हॉस्पिटल के पास से सवारियों को पिकअप कर सकती हैं। यह रोक आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नागरिक अनावश्यक रूप से निजी वाहन लेकर सड़कों पर न निकलें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें। यातायात के नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी झज्जर पुलिस का सहयोग करें। सभी बस चालक बाईपास का प्रयोग करें और आमजन भी शहर में निर्धारित की गई पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा करें।