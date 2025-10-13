फेस्टिव सीजन में झज्जर में बसों के शहर के अंदर जाने पर अस्थायी रोक, 15 अक्टूबर से लागू होगा नियम  

जागरण संवाददाता, झज्जर। त्योहार के सीजन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए शहर के अंदर से होकर गुजरने वाली बसों के आवागमन पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय बुधवार 15 अक्टूबर की सुबह से प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा।

इस संबंध में एसीपी अखिल कुमार और एसीपी सुरेंद्र सिंह की मुख्य मौजूदगी में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। जिसमें एडीटीओ प्रमोद नांदल, आरटीओ राजेश मलिक, थाना प्रबंधक शहर झज्जर निरीक्षक सुनीता, ट्रैफिक प्रभारी झज्जर उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। जिसमें यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया।

एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि इस निर्णय से शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि 15 तारीख की सुबह से ही सभी बसें शहर के बाहर होते हुए निकलेंगी। किसी भी बस को शहर के अंदर से नहीं गुजरने दिया जाएगा।