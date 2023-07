Jhajjar Accident: हरिद्वार से पैदल कावड़ लेकर आ रहे शख्स को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत

Jhajjar Accident झज्जर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक अमन नामक शख्स को कुचल दिया। गंभीर चोटों के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक के पिता जयपाल के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

हरिद्वार से पैदल कावड़ लेकर आ रहे शख्स को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत

झज्जर, जागरण संवाददाता। Jhajjar Accident शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हरिद्वार से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पैदल कावड़ लेकर आ रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड नंबर-14 के कानूनगो मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय अमन पुत्र जयपाल के रूप में हुई है। अमन मेहनत-मजदूरी का काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार, अमन पिछले कुछ दिनों पहले अपने भाई नरसी के साथ हरिद्वार से पैदल कावड़ लेने के लिए गया था। सोमवार की रात वह कावड़ लेकर जब झज्जर-गुरुग्राम मार्ग पर स्थित फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो उसी दौरान पीछे से आ रहे तेज गति वाहन ने अमन को टक्कर मार दी। मौके पर ही तोड़ दिया दम हादसा इतना जबरदस्त था कि गंभीर चोटों के चलते अमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे को अंजाम देकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया। भाई नरसी ने इसकी सूचना पुलिस व स्वजनों को दी। जांच अधिकारी प्रवीन ने बताया कि सोमवार की रात करीब 1 बजे के पास कांवड लेकर आ रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पिता जयपाल के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। कागजी कारवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजनों को सौंप दिया गया।

Edited By: Rajat Mourya