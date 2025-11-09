Jhajjar Accident: मासूम परी ने भी तोड़ा दम, हादसे में अब तक चार की मौत; परिजन के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे

जागरण संवाददाता, झज्जर। रईया गांव के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे ने रविवार को एक और मासूम की जान ले ली। रोहतक पीजीआइ में भर्ती डेढ़ साल की बच्ची परी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की संख्या चार हो गई है।

इससे पहले कार में सवार दिल्ली निवासी दंपती लालचंद (63), निर्मला देवी (58) और उनके रिश्तेदार छगन (40) की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल अमर सिंह की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मृतक दंपती के पुत्र की शिकायत पर कार चालक अंकित के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना गया है। मृतक परिवार मूल रूप से दिल्ली के विकास नगर स्थित हसताल गांव का रहने वाला था।