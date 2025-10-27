हरियाणा: पीट-पीटकर ली जान, फिर उपले-लकड़ी से जलाई लाश... शख्स ने प्रॉपर्टी के लिए भाई और पिता को दी भयानक मौत
हरियाणा के झज्जर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कलोई में जमीन के लालच और पारिवारिक झगड़े के चलते एक व्यक्ति ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। आरोपियों ने शवों को जलाकर राख खेतों में फैला दी ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने अशोक नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों की संलिप्तता भी सामने आ रही है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। कलोई की वह घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया के राज अब खुलने लगे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ढाई माह तक सड़क हादसे के रूप में छिपाए गए मामले के पीछे जमीन का लालच और पारिवारिक झगड़ा कारण था।
पुलिस के मुताबिक खजान सिंह और उनके छोटे बेटे संजय की छह अगस्त को हत्या कर शवों को घर के पीछे खेत में उपले व लकड़ी डालकर जला दिया गया और चिता की राख खेतों में फैला दी गई ताकि सुबूत न बचे।
डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि अब तक केस में अशोक (परिवार का मंझला बेटा) को आरोपित बनाकर गिरफ्तार किया है।
तीन दिन की रिमांड पर आरोपी
पूछताछ व फोरेंसिक कार्रवाई दौरान परिवार के अन्य सदस्यों व रिश्तेदारों की संलिप्तता भी उजागर हो रही है। मामले में अशोक की पत्नी और बड़े भाई अनिल की पत्नी का नाम भी सामने आया है। आरोपित को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक छह अगस्त की शाम लगभग पांच बजे अशोक व अन्य ने पहले संजय पर लाठी-डंडों से हमला किया, उसके बाद पिता खजान सिंह को भी पीट-पीटकर मार दिया। रात करीब 9:30 बजे शवों को खेत में रखकर लकड़ी व उपले डालकर जला दिया। सुबह खेत की जोताई कर दी गई।
पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद परिवार ने समुदाय व रिश्तेदारों को भी यह बताया कि यह दुर्घटना है, मृतक संजय की पत्नी उस समय मायके में थी और लौटने पर भी डर के कारण शिकायत नहीं कर सकी।
चार एकड़ भूमि पर बना टकराव
जानकारी व पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मृतक खजान सिंह की औरंगपुर सीमा में करीब चार एकड़ जमीन थी, जिसकी कीमत में बड़ी तेजी आई थी। जमीन बंटवारे को लेकर बेटे अनिल, अशोक व संजय के बीच विवाद चला आ रहा था। यह विवाद पिछले साल अदालत तक भी जा चुका था। पुलिस का मानना है कि अशोक को डर था कि पिता जमीन छोटे बेटे संजय के नाम कर देंगे। यही भय हत्या का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
